Тиллерсон: Трамп предложит конгрессу внести поправки к закону по Ирану

ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет предложить конгрессу внести ряд поправок в закон "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA), и, в частности, добавить туда пункт, касающийся разработки Ираном баллистических ракет, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Госсекретарь сообщил, что Трамп не подтвердит соответствие Тегераном положениям внутреннего американского закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном". Он был принят конгрессом США в мае 2015 года для надзора за действиями администрации в отношении Ирана. Согласно этому закону президент США должен каждые 90 дней предоставлять отчет о выполнении Ираном договоренностей в рамках ядерного соглашения.

"Есть ряд критериев в INARA, которые нам нужно оценить. Одним из важных критериев является то, что ослабление санкций в соответствии с СВДП пропорционально усилиям и действиям Ирана по сокращению своей ядерной программы", — сказал Тиллерсон.

© РИА Новости / Андрей Стенин Перейти в фотобанк И эти люди учат других, как себя вести: США собираются воспитывать Иран В этой связи, по его словам, Трамп пришел к выводу, что он "не может подтвердить в соответствии с INARA, что ослабление санкций пропорционально получаемой от соглашения выгоде". Тиллерсон рассказал, что у конгресса есть три варианта дальнейших действий. Во-первых, "конгресс может решить ничего не делать", не вводя вновь санкции против Ирана, и США "по-прежнему будут частью ядерного соглашения". Во-вторых, "конгресс может решить вновь ввести санкции". "Очевидно, если они это сделают, это поставит соглашение СВПД под вопрос", — пояснил госсекретарь.

"Но есть третий путь, который президент намерен предложить на рассмотрение конгрессу. Мы возьмем INARA и внесем туда поправки, чтобы подробно прописать там "критические пункты", и если Иран нарушит эти критические пункты, санкции будут автоматически возвращены. Никаких других действий не потребуется. Санкции автоматически вернутся. И эти "критические пункты" будут касаться как самой ядерной программы, так и баллистической программы. И это мы будем просить конгресс рассмотреть", — подчеркнул Тиллерсон.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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