Тиллерсон: Трамп предложит конгрессу внести поправки к закону по Ирану

ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет предложить конгрессу внести ряд поправок в закон "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA), и, в частности, добавить туда пункт, касающийся разработки Ираном баллистических ракет, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Есть ряд критериев в INARA, которые нам нужно оценить. Одним из важных критериев является то, что ослабление санкций в соответствии с СВДП пропорционально усилиям и действиям Ирана по сокращению своей ядерной программы", — сказал Тиллерсон.
В этой связи, по его словам, Трамп пришел к выводу, что он "не может подтвердить в соответствии с INARA, что ослабление санкций пропорционально получаемой от соглашения выгоде". Тиллерсон рассказал, что у конгресса есть три варианта дальнейших действий. Во-первых, "конгресс может решить ничего не делать", не вводя вновь санкции против Ирана, и США "по-прежнему будут частью ядерного соглашения". Во-вторых, "конгресс может решить вновь ввести санкции". "Очевидно, если они это сделают, это поставит соглашение СВПД под вопрос", — пояснил госсекретарь.
"Но есть третий путь, который президент намерен предложить на рассмотрение конгрессу. Мы возьмем INARA и внесем туда поправки, чтобы подробно прописать там "критические пункты", и если Иран нарушит эти критические пункты, санкции будут автоматически возвращены. Никаких других действий не потребуется. Санкции автоматически вернутся. И эти "критические пункты" будут касаться как самой ядерной программы, так и баллистической программы. И это мы будем просить конгресс рассмотреть", — подчеркнул Тиллерсон.
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