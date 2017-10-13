Министр обороны Франции: Россия - ключ к решению ряда региональных проблем

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия не только не представляет собой угрозу, но в некоторых регионах мира является ключом к решению ряда проблем, именно поэтому необходимо налаживать и поддерживать диалог между Европой и РФ, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

"Россия не представляет собой угрозу как таковую. В некоторых регионах мира Россия является ключом к решению проблем. Поэтому, очевидно, необходимо создавать и развивать условия для диалога между Европой и Россией", — заявила Парли в интервью газете Monde, отвечая на вопрос о том, представляют ли Россия и Китай "существенную" угрозу.

Парли отметила, что основными угрозами для международной безопасности являются распространение ядерного оружия, а также вызовы, которые бросает КНДР мировому сообществу. Парли напомнила, что именно ядерная сделка с Ираном является одним из элементов, который предотвращает процесс распространения ядерного оружия.

Министр добавила, что в условиях возобновления военного соперничества в мире Франция должна также показать, что она не безоружна.