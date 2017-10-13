Слуцкий оценил вероятность возвращения России в ПАСЕ в 2018 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что вероятность возвращения российская делегации в ПАСЕ в 2018 году невелика, по его словам, для этого должно произойти "некое чудо".
В ходе октябрьской сессии должно было состояться официальное отстранение главы ПАСЕ Педро Аграмунта через голосование. Для проведения процедуры в июне ПАСЕ пошло на беспрецедентный шаг, изменив основной документ ассамблеи — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста. Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии раскритиковали испанца за его мартовскую поездку в Сирию. Неделю назад стало известно, что Аграмунт, сославшись на проблемы со здоровьем, подал в отставку.
По его мнению, "если президент завтра скажет: ребята, несмотря на то, что регламент не пересмотрен, езжайте, участвуйте и уже в процессе добивайтесь, в том числе, смягчения регламентных норм о недискриминации страновых делегаций — чисто теоретически, можно такое допустить".
"Но с точки зрения реалий, думаю, что вероятность подобного развития событий с позиций российского руководства и руководства Федерального Собрания невелика", — полагает парламентарий.
По мнению Слуцкого, чтобы в ПАСЕ была принята поправка в регламент, на которой настаивает Россия — о недопустимости лишения прав национальных делегаций — должно произойти некое чудо.
Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, так как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Летом этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям совета.