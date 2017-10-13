Пятница, 13-е: Трамп может выйти из ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит в пятницу (19:45 мск) с "масштабной стратегией" в отношении Ирана, главной интригой выступления будет ответ на вопрос, подтвердит ли Трамп выполнение Тегераном договоренностей в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, а если не подтвердит, то не объявит ли о выходе из сделки.

Возможный выход США из сделки, которая стала плодом многолетних усилий всей мировой дипломатии, уже раскритиковали все остальные стороны соглашения.

Многолетние усилия под угрозой срыва

Ядерная сделка между Ираном и "шестеркой" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) была заключена после многолетних переговоров 14 июля 2015 года. Выполнение СВПД снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Суть сделки заключается в том, что в обмен на постепенное снятие санкций власти Ирана согласились демонтировать тысячи центрифуг по обогащению урана, занялись реконструкцией реактора на тяжелой воде в Араке, а также открыли доступ на свои объекты для наблюдателей МАГАТЭ. По итогам инспекций наблюдатели представляют отчеты о соблюдении или нарушении договоренностей.

В конце августа этого года после очередной проверки МАГАТЭ заявило, что не нашло нарушений со стороны Ирана. Согласно отчету, запас обогащенного урана на 21 августа 2017 года составил 88,4 килограмма при установленном лимите в 202,8 килограмма. Уровень обогащения не превышает установленного порога в 3,67%. Запас тяжелой воды оценивается в 111 тонн, что не выходит за установленные по соглашению пределы (130 тонн).

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Трамп на протяжении всей своей президентской кампании утверждал, что заключенная сделка является "ужасной", и выступал за выход из нее. После победы на выборах его позиция не изменилась.

При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис однозначно заявляли, что Тегеран соблюдает договоренности и сделка соответствует интересам национальной безопасности США. О противоречиях по данному вопросу внутри американской администрации постоянно сообщали американские СМИ.

Согласно закону по рассмотрению договоренностей с Ираном, принятым конгрессом США в мае 2015 года, президент США должен каждые 90 дней предоставлять отчет о выполнении Ираном СВПД. Президент может не подтвердить соблюдение Ираном договоренностей, если это противоречит "интересам национальной безопасности США".

В случае "десертификации" конгресс может инициировать 60-дневное рассмотрение данного вопроса. Впрочем, конгресс, если сочтет нужным, также может не предпринять никаких действий в отношении Ирана и не возвращать санкции.

По мнению экспертов, одним из возможных выводов Трампа, которые он сделает в ходе сегодняшнего выступления, будет неподтверждение Соединенными Штатами исполнения Ираном договоренностей, но из соглашения США не выйдут. В таком случае следующий шаг должен будет сделать конгресс, который может, по сути, ничего не предпринять. Таким образом, Трамп формально выполнит часть своих обещаний, но никаких серьезных последствий и возврата санкций против Ирана по ядерной сделке не будет. США останутся в соглашении, что не станет очевидным коллапсом исторической сделки, за которую выступают "шестерка" и ЕС.

Впрочем, многие эксперты и политики полагают, что Трамп, известный своим крутым нравом и склонностью к решительным шагам, может заявить о выходе из сделки.

США "лишат Иран всех возможностей завладеть ядерным оружием"

Накануне его выступления Белый дом распространил среди журналистов справочный материал, который, впрочем, не прояснил, решится ли Америка на столь радикальный шаг. Возможно, что и нет, потому что в комментарии Белого дома говорится о необходимости выполнять соглашение по ядерной программе Ирана.

"Деятельность иранского режима сильно подрывает любые позитивные вклады в "региональный и международный мир и безопасность", который предполагал достичь Совместный всеобъемлющий план действий. Даже в отношении самого СВПД иранский режим проявил тревожное поведение, стремясь использовать лазейки и проверить решительность международного сообщества", — заявили в Белом доме.

В документе отмечается, что "военное командование Ирана публично заявляло, что они откажут в доступе наблюдателям МАГАТЭ на свои военные объекты".

"Эти заявления противоречат обязательствам Ирана в рамках СВПД и дополнительного протокола. Такое поведение нельзя терпеть. Сделка должна строго выполняться, и МАГАТЭ должно полностью использовать свои инспекционные полномочия", — отметили в американской администрации.

По заявлению Белого дома, "новая стратегия США по Ирану фокусируется на нейтрализации дестабилизирующего влияния иранского правительства и сдерживании его агрессии, в особенности его поддержки терроризма и боевиков".

"Мы будем противодействовать угрозам Соединенным Штатам и нашим союзникам, исходящим от баллистических ракет и других вооружений. Мы объединим международное сообщество для осуждения грубых нарушений прав человека и несправедливого содержания под стражей американских граждан и других иностранцев", — говорится в справочном материале.

Кроме того, в Белом доме подчеркнули, что США "лишат иранский режим всех возможностей завладеть ядерным оружием".

В комментарии говорится также, что "весь спектр враждебных действий иранского режима выходит далеко за рамки ядерной угрозы, которую он представляет", в том числе это касается "развития баллистической программы, материальной и финансовой поддержки терроризма и экстремизма, поддержки зверств режима (Башара) Асада против сирийского народа, враждебности по отношению к Израилю; постоянных угроз свободе судоходства, особенно в стратегически важном Персидском заливе; кибератак на Соединенные Штаты, Израиль и других союзников Америки и партнеров на Ближнем Востоке; жестокого нарушения прав человека; а также произвольного задержания иностранцев, в том числе граждан Соединенных Штатов".

"Политика администрации Трампа в отношении Ирана разрешит совокупность этих угроз и враждебных действий и будет стремиться изменить поведение иранского режима. Администрация Трампа будет выполнять эти задачи с помощью стратегии нейтрализации и противостояния иранским угрозам, в частности тем, которые исходят от Корпуса стражей исламской революции", — говорится в материале.

Реакция России

От возможного разрыва Трампом ядерной сделки, которая стоила ее авторам поистине титанических усилий, его много раз предостерегали и другие участники "шестерки", и сам Иран, и американские политики.

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что выход США из ядерной сделки по Ирану усугубит ситуацию с иранским ядерным досье, Тегеран последует примеру Вашингтона, и это однозначно нанесет вред атмосфере безопасности и нераспространению во всем мире.

"Подобные действия однозначно нанесут вред атмосфере предсказуемости, безопасности, стабильности и нераспространения во всем мире. Это способно серьезно усугубить ситуацию вокруг иранского ядерного досье. Мы знаем уже ответную реакцию Тегерана о том, что Тегеран также покинет это соглашение. Поэтому, безусловно, Россия будет последовательно продолжать позицию, которая неоднократно формулировалась президентом Путиным, направленную на то, чтобы обеспечить режим решения этой проблемы, режим урегулирования иранского ядерного досье и режим, который позволит нам предотвратить расползание ядерного оружия", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова будет реакция РФ, если США решат выйти из соглашения.

"В любом случае, конечно, подобные возможные действия американской стороны будут иметь весьма и весьма негативные последствия. Это очевидно", — добавил он.

В пятницу же глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом подтвердил приверженность России соглашению по иранскому атому и настрой на выполнение договоренности в том виде, в котором она была одобрена СБ ООН.

Реакция Европы

Официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань заявила журналистам, что французские власти остаются приверженными Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана.

"Что касается соглашения по иранскому атому, Франция остается приверженной заключенному в Вене договору, который позволил создать надежный, прочный и поддающийся проверке инструмент, гарантирующий, что Иран не получит доступа к ядерному оружию. Мы надеемся на полное выполнение соглашения всеми сторонами", — сказала Ромате-Эспань на брифинге в пятницу.

А накануне глава МИД Германии Зигмар Габриэль от лица своей страны, а также Франции, Великобритании и ЕС призвал сохранить ядерное соглашение с Ираном. Он заявил, что "большое беспокойство заключается в том, что ситуация с безопасностью ухудшится, а не улучшится, из-за того, что в Америке остановят развитие этого соглашения". Габриэль сообщил, что это может вернуть нас к тем временам, когда Иран занимался развитием ядерного оружия.

Реакция Ирана

В свою очередь, спикер парламента Ирана Али Лариджани на парламентской ассамблее ОДКБ в Петербурге заявил, что Иран останется приверженным международным обязательствам по ядерной программе до тех пор, пока другие стороны не нарушат соглашение.

"Мы останемся приверженными своим международным обязательствам, в том числе Совместному всеобъемлющему плану действий, до тех пор, пока противоположные стороны не нарушат соглашение. И это в условиях, когда новое правительство Америки неоднократно нарушало некоторые положения СВПД", — сказал Лариджани.

По его оценке, обсуждение властями США возможного выхода из СВПД "является показателем хаоса в политической системе этой страны и того, что Америка воспринимает все международные договоренности как игру". "Одной из причин неупорядоченности безопасности на международной арене как раз являются подобные невзвешенные шаги, предпринятые Америкой. (Это) как раз приведет к расширению небезопасности на мировой арене", — заявил спикер парламента Ирана.

Президент Ирана Хасан Роухани еще в сентябре дал большую пресс-конференцию на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где жестко ответил американскому лидеру.

Президент Ирана заявил, что вопрос о ядерной сделке Ирана закрыт, в договоре не может быть изменений. Он предупредил, что отказ Вашингтона от ядерной сделки откроет Тегерану путь "для любых действий". При этом Роухани заверил, что возможность обращения к ядерному оружию не рассматривается, потому что оружие массового уничтожения "противоречит нашим религиозным стандартам". "Иран никогда не пытался и не будет пытаться работать над ядерным оружием", — подчеркнул он.