Багдад требует, чтобы курдские силы покинули спорный Киркук за 48 часов

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Иракское правительство требует, чтобы курдские вооруженные формирования пешмерга за 48 часов покинули спорную провинцию Киркук и освободили место для иракской армии, сообщил РИА Новости представитель командования курдских сил.
Накануне советник президента Иракского Курдистана Хемин Хаврами на своей странице в Twitter написал, что "шиитские силы ополчения Хашд аль-Шааби на юге Киркука в районе деревень Башир и Тазие развернули тяжелое вооружение и готовятся атаковать войска Пешмерга".
В среду Совет безопасности Иракского Курдистана обвинил Багдад в подготовке крупной военной операции по восстановлению контроля над провинцией Киркук. В четверг глава иракского правительства Хайдер аль-Абади заявил, что Ирак не будет использовать армию против населения курдской автономии. В то же время премьер-министр подчеркнул, что долгом властей является сохранение целостности государства, установление федеральной власти и контроль над нефтяными доходами.
В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.