Багдад требует, чтобы курдские силы покинули спорный Киркук за 48 часов

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Иракское правительство требует, чтобы курдские вооруженные формирования пешмерга за 48 часов покинули спорную провинцию Киркук и освободили место для иракской армии, сообщил РИА Новости представитель командования курдских сил.

В свою очередь, силы пешмерга покинули деревни Башир (Bashir) и Тазие (Taziye), но по тактическим соображениям заняли более укрепленные позиции. По заявлению источника, была осуществлена переброска подкрепления сил пешмерга, они приведены в повышенную боевою готовность, но не будут осуществлять атаки, поскольку их миссия заключается в обеспечении безопасности.

Накануне советник президента Иракского Курдистана Хемин Хаврами на своей странице в Twitter написал, что "шиитские силы ополчения Хашд аль-Шааби на юге Киркука в районе деревень Башир и Тазие развернули тяжелое вооружение и готовятся атаковать войска Пешмерга".

Пресс-служба иракской армии на своей официальной странице в сети Facebook заявила: "Наши подразделения по-прежнему продолжают очищать те районы, которые были освобождены от террористов. Мы просим все средства массовой информации не распространять дезинформацию и будоражить народ. Мы призываем всех ссылаться и использовать только официальные источники".

В среду Совет безопасности Иракского Курдистана обвинил Багдад в подготовке крупной военной операции по восстановлению контроля над провинцией Киркук. В четверг глава иракского правительства Хайдер аль-Абади заявил, что Ирак не будет использовать армию против населения курдской автономии. В то же время премьер-министр подчеркнул, что долгом властей является сохранение целостности государства, установление федеральной власти и контроль над нефтяными доходами.

Провинция Киркук официально не входит в Иракский Курдистан, но фактически частично контролируется курдскими отрядами пешмерга. Накануне референдума о независимости курды усилили концентрацию своего ополчения в Киркуке. В свою очередь, Багдад уволил губернатора Киркука и принял решение о вводе войск в провинцию.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.