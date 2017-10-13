Генсек НАТО призвал США и Турцию как можно скорее решить визовый кризис

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал США и Турцию как можно скорее найти решение визовому кризису, напомнив, что Турция является "ключом" к борьбе альянса с терроризмом на Ближнем Востоке.

"Я только призываю США и Турцию сесть за стол переговоров и найти решение, потому что для альянса важно, чтобы мы могли близко сотрудничать, особенно в этом регионе, ведь Турция является ключом к нашей борьбе с терроризмом", — заявил Столтенберг в интервью агентству Франс Пресс.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

В минувшее воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.