Посольство США отказалось объяснять отказ в визах делегации Минобороны

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Посольство США в РФ, следуя принятым нормам, не комментирует процесс выдачи виз, но подчеркивает, что официальным лицам, направляющимся на мероприятия в ООН, обычно отдается приоритет, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон.

В четверг в ООН прошел брифинг военных России и Китая по проблематике развертывания глобальной системы ПРО США. По словам представителя Минобороны РФ Александра Емельянова, делегация Генштаба Вооруженных сил РФ планировала участие в брифинге, но американская сторона всей делегации Генштаба въездную визу на территорию США не оформила.

"Мы видели эти сообщения. Согласно практике, мы не обсуждаем публично индивидуальный процесс выдачи виз. Вместе с тем я хотела бы подчеркнуть, что, как этого требуют международные соглашения и дипломатическая практика, мы отдаем приоритетное значение поездкам официальных лиц, направляющимся в ООН и для участия в двусторонних переговорах", — сказала Олсон.