Моряки вернутся в Приморье из ОАЭ после урегулирования хозяйственного спора

ДУБАЙ, 13 окт — РИА Новости. Семеро моряков с арестованного в порту Шарджа в ОАЭ судна "Кристал Ист" смогут вернуться домой в Приморье после урегулирования хозяйственного спора, сообщил в пятницу РИА Новости пресс-атташе генконсульства РФ в Дубае Николай Лапковский.

Ранее председатель Дальневосточной региональной организации Российской профсоюз моряков Николай Суханов сообщил РИА Новости, что моряки обратились в профсоюз с просьбой помочь забрать паспорта и вернуться на родину.

"Мы находимся на связи с обеими сторонами конфликта, ждем, когда финансовый вопрос будет урегулирован, после чего мы сможем оказать помощь в отправке моряков в Россию", — отметил дипломат.

Как пояснял ранее Суханов, в связи с банкротством компании "Находка-Портбункер" теплоход "Кристал Ист" был по исковому заявлению Газпромбанка арестован в порту Шарджа, долг превышает 14 миллионов долларов, судебные приставы прибыли на борт и изъяли судовые документы моряков.