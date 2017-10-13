Матвиенко обсудит тему ядерных пусков с представителями КНДР и Южной Кореи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудит тему ядерных пусков КНДР на встречах с главой парламента Южной Кореи и зампредом парламента Северной Кореи на полях МПС и предложит им начать поиск компромисса.

"У меня будут официальные двусторонние встречи и с председателем парламента Южной Кореи, и первым заместителем председателя Северной Кореи. Конечно, эта тема (ядерных запусков) будет обсуждаться на этих встречах", — сказала Матвиенко.

По ее словам, она предложит северокорейским и южнокорейским партнерам искать пути компромисса и диалога.

Говоря о вероятности встречи делегаций на полях МПС, спикер Совфеда признала, что она "невелика", однако РФ по-прежнему будет прилагать усилия для того, чтобы она состоялась. "Говоря честно, вероятность этой встречи невелика, но мы будем делать все, чтобы создать ее", — заявила Матвиенко.

По ее словам, создание условий для встреч национальных делегаций на международных форумах — это часть парламентской дипломатии. При этом Матвиенко подчеркнула, что позитивным является уже тот факт, что обе парламентские делегации приехали в Петербург для участия в ассамблее МПС. "Мы очень рады, что (приехали) делегации и КНДР, и Южной Кореи. Это результат, в том числе, и наших усилий, усилий МИД", — отметила спикер.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.