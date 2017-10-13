Матвиенко обсудит тему ядерных пусков с представителями КНДР и Южной Кореи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудит тему ядерных пусков КНДР на встречах с главой парламента Южной Кореи и зампредом парламента Северной Кореи на полях МПС и предложит им начать поиск компромисса.
По ее словам, она предложит северокорейским и южнокорейским партнерам искать пути компромисса и диалога.
Говоря о вероятности встречи делегаций на полях МПС, спикер Совфеда признала, что она "невелика", однако РФ по-прежнему будет прилагать усилия для того, чтобы она состоялась. "Говоря честно, вероятность этой встречи невелика, но мы будем делать все, чтобы создать ее", — заявила Матвиенко.
По ее словам, создание условий для встреч национальных делегаций на международных форумах — это часть парламентской дипломатии. При этом Матвиенко подчеркнула, что позитивным является уже тот факт, что обе парламентские делегации приехали в Петербург для участия в ассамблее МПС. "Мы очень рады, что (приехали) делегации и КНДР, и Южной Кореи. Это результат, в том числе, и наших усилий, усилий МИД", — отметила спикер.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.