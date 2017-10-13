В Кремле прокомментировали слова Земана о компенсации за Крым

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Высказывания президента Чехии Милоша Земана о возможности компенсации, которую Украина могла бы получить за Крым от России, в Москве оценивают как часть общеевропейской дискуссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник чешский президент Милош Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

Высказывания Земана вызвали возмущение со стороны официальных органов и отдельных политиков Украины. Кроме того, члены верхней палаты чешского парламента в своем постановлении назвали слова Земана "легитимацией агрессии", призвав при этом президента уважать внешнюю политику своей страны.

"Речь идет о, скажем так, внутриевропейской дискуссии. Мы, конечно, весьма уважаем очень авторитетного европейского политика Земана, у которого, как вы знаете, давние добрые отношения с президентом Путиным, это первое. Второе: да, мы наблюдаем за внутриевропейской дискуссией, которая ведется в этой связи, и в том числе обратили внимание на недавнее заявление президента Земана", — сказал Песков.

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