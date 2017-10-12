Чешский сенат счел слова президента Земана о Крыме "легитимацией агрессии"

ПРАГА, 12 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Члены верхней палаты чешского парламента, сената, на специальном заседании в четверг обсудили высказывания президента страны Милоша Земана по поводу Крыма, сделанные во вторник на сессии ПАСЕ, и назвали их в своем постановлении "легитимацией агрессии", призвав при этом президента уважать внешнюю политику своей страны, сообщило республиканское радио.попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".
"Этими высказываниями президент республики легитимирует агрессию, которая противоречит международному праву", — говорится в постановлении сената, поддержанном 38 из 47 присутствовавших членов верхней палаты парламента. Против проголосовали три сенатора, шестеро воздержались.
57.4%Нет, жители Крыма самостоятельно приняли решение о воссоединении с Россией
4.5%Да, это помогло бы урегулировать конфликт
38.1%Это Киев должен выплачивать Крыму компенсации
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что считает исчерпанным инцидент с заявлением Земана, поскольку "и МИД, и премьер Чехии, и чешские парламентарии, все наши друзья сказали, что он (Земан) никак не презентует позицию Чехии".
Пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек, реагируя в четверг на постановление сената, в своем заявлении для СМИ отверг критику в адрес президента со стороны членов верхней палаты парламента.
"Господин президент аннексию Крыма не легализовал. Он выразил взвешенную и реалистичную позицию. Никакого отклонения от линии чешской внешней политики не произошло", — заявил Овчачек.
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