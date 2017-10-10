Президент Чехии предложил России заплатить Украине за Крым

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан считает, что попытки Украины вернуть Крым приведут к войне, но Москва и Киев могли бы договориться, если бы Россия выплатили за полуостров компенсацию.
Он напомнил слова бывшего президента Германии Цоахима Гаука, который в 2015 году заявил, что "вернуть Крым означало бы войну с Россией, а войны с Россией никто не хочет".
"Хотите ли вы пойти на риск европейской войны?" — задался вопросом Земан, процитировав высказывание Гаука.
Президент Чехии подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт. "Что же мы должны делать? Это ответ на вторую часть вашего вопроса. Если будет диалог между Россией и Украиной, я — это моя точка зрения — считаю, что тогда можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа", — сказал он.
Прежде всего, по словам президента Чехии, необходимо избежать войны в Европе.
В Киеве возмущаются и ругаются
Слова Земана вызвали бурную реакцию украинских политиков в социальных сетях, некоторые даже не смогли удержаться от брани.
По мнению первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, предложение о компенсации за Крым — "чудовищное в своем цинизме".
Также она поделилась тем, что ее огорчили аплодисменты некоторых европейцев, которые звучали в зале во время выступления Земана.
"То, что в Европе есть определенное количество политиков, для которых принципы имеют ценовой эквивалент, — не новость. Это еще и еще раз подчеркивает, как непросто дается нашим дипломатам и всем нам борьба за санкции против России, сколько желающих их снять", — написала депутат.
С Геращенко согласен ее коллега по Верховной раде, заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
В том же ключе прокомментировал слова президента Чехии и постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
"Ответ ему один: Крым не продается", — написал он.
Некоторые депутаты Рады были не столь сдержанными в словах. Так, Леонид Емец из фракции "Батькивщина" обозвал президента Чехии "падлюкой", а внефракционный депутат Борислав Береза — "феерическим мерзавцем". Кроме того, Береза упрекнул Земана в злоупотреблении спиртным. "Врачи недавно рекомендовали Земану меньше употреблять алкоголь. Но он заявил, что не будет пить меньше. После подобного заявления я вижу, что он тогда не соврал", — написал Береза.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, со своей стороны, призвал не обращать на слова Земана внимания.
"Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться", — написал Климкин в Twitter.
Тема Крыма закрыта
Российские парламентарии, в свою очередь, скептически отнеслись к предложению президента Чехии. По мнению первого заместителя главы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, сама постановка вопроса довольно странная.
По мнению депутата, Земан "довольно взвешенный политик", и если он делает такие заявления, то они делаются, "либо от недостатка информации, либо в силу определенной конъюнктуры".
"На вторую ответил так бы: "попытка — не пытка", — заключил парламентарий.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. В Москве неоднократно заявляли, что голосование прошло демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".