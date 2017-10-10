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В мире

Президент Чехии предложил России заплатить Украине за Крым

17:5510.10.2017
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоВид на горный вулканический массив Карадагского природного заповедника в Крыму. Архивное фотоВид на горный вулканический массив Карадагского природного заповедника в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан считает, что попытки Украины вернуть Крым приведут к войне, но Москва и Киев могли бы договориться, если бы Россия выплатили за полуостров компенсацию. 

Ярмарка в Симферополе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Об этом Земан говорил, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Он напомнил слова бывшего президента Германии Цоахима Гаука, который в 2015 году заявил, что "вернуть Крым означало бы войну с Россией, а войны с Россией никто не хочет".

"Хотите ли вы пойти на риск европейской войны?" — задался вопросом Земан, процитировав высказывание Гаука.

Президент Чехии подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт. "Что же мы должны делать? Это ответ на вторую часть вашего вопроса. Если будет диалог между Россией и Украиной, я — это моя точка зрения — считаю, что тогда можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа", — сказал он.

Прежде всего, по словам президента Чехии, необходимо избежать войны в Европе.

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Слова Земана вызвали бурную реакцию украинских политиков в социальных сетях, некоторые даже не смогли удержаться от брани.

По мнению первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, предложение о компенсации за Крым — "чудовищное в своем цинизме".

Карадаг
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается", — написала Геращенко в Facebook.

Также она поделилась тем, что ее огорчили аплодисменты некоторых европейцев, которые звучали в зале во время выступления Земана.

"То, что в Европе есть определенное количество политиков, для которых принципы имеют ценовой эквивалент, — не новость. Это еще и еще раз подчеркивает, как непросто дается нашим дипломатам и всем нам борьба за санкции против России, сколько желающих их снять", — написала депутат.

С Геращенко согласен ее коллега по Верховной раде, заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Памятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Считаю, что Украина всеми дипломатическими средствами и способами обязана отреагировать на недопустимые и чудовищные заявления господина Земана. Он сказал это не за рюмкой чая, а на важнейшей европейской площадке", — написал он на своей странице.

В том же ключе прокомментировал слова президента Чехии и постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Ответ ему один: Крым не продается", — написал он.

Некоторые депутаты Рады были не столь сдержанными в словах. Так, Леонид Емец из фракции "Батькивщина" обозвал президента Чехии "падлюкой", а внефракционный депутат Борислав Береза — "феерическим мерзавцем". Кроме того, Береза упрекнул Земана в злоупотреблении спиртным. "Врачи недавно рекомендовали Земану меньше употреблять алкоголь. Но он заявил, что не будет пить меньше. После подобного заявления я вижу, что он тогда не соврал", — написал Береза.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, со своей стороны, призвал не обращать на слова Земана внимания.

"Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться", — написал Климкин в Twitter.

Тема Крыма закрыта

Российские парламентарии, в свою очередь, скептически отнеслись к предложению президента Чехии. По мнению первого заместителя главы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, сама постановка вопроса довольно странная.

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© РИА Новости / Василий Батанов
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"Тема закрыта. Крым является частью России. Это результат не какой-то там оккупации, не результат какой-то аннексии, это результат волеизъявления крымских граждан, где проживает преимущественно русское население, поэтому говорить что-то о долгах России… с кого брать эти деньги? С жителей Крыма за то, что они так проголосовали?" — сказал он.

По мнению депутата, Земан "довольно взвешенный политик", и если он делает такие заявления, то они делаются, "либо от недостатка информации, либо в силу определенной конъюнктуры".

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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментирую слова президента Чехии, отметил, что полностью согласен с первой частью его формулы (о том, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт).

"На вторую ответил так бы: "попытка — не пытка", — заключил парламентарий.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. В Москве неоднократно заявляли, что голосование прошло демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Другим путем
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Другим путем
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В мире
Комментарии
103 пользователя оставили 130 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
tonika33
Я вот прямо согласна с хохлами: "какой чудовищный цинизм" говорить о плате за Крым!
С какого перепоя? Крым был и будет Российским, Спасибо Екатерине и всем павшим за Крым, о какой плате речь?
Хохлы еще должны приплачивать, что столько лет пользовались Крымом и разрушали Его.
18:12
10.10.2017
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Дмитрий
От мёртвого осла уши им и хрен в придачу, а не Крым. Вроде неглупый мужик Земан, но тут он отморозил...
18:08
10.10.2017
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