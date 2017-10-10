Президент Чехии предложил России заплатить Украине за Крым

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан считает, что попытки Украины вернуть Крым приведут к войне, но Москва и Киев могли бы договориться, если бы Россия выплатили за полуостров компенсацию.

Об этом Земан говорил, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Он напомнил слова бывшего президента Германии Цоахима Гаука, который в 2015 году заявил, что "вернуть Крым означало бы войну с Россией, а войны с Россией никто не хочет".

"Хотите ли вы пойти на риск европейской войны?" — задался вопросом Земан, процитировав высказывание Гаука.

Президент Чехии подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт. "Что же мы должны делать? Это ответ на вторую часть вашего вопроса. Если будет диалог между Россией и Украиной, я — это моя точка зрения — считаю, что тогда можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа", — сказал он.

Прежде всего, по словам президента Чехии, необходимо избежать войны в Европе.

В Киеве возмущаются и ругаются

Слова Земана вызвали бурную реакцию украинских политиков в социальных сетях, некоторые даже не смогли удержаться от брани.

По мнению первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, предложение о компенсации за Крым — "чудовищное в своем цинизме".

"Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается", — написала Геращенко в Facebook

Также она поделилась тем, что ее огорчили аплодисменты некоторых европейцев, которые звучали в зале во время выступления Земана.

"То, что в Европе есть определенное количество политиков, для которых принципы имеют ценовой эквивалент, — не новость. Это еще и еще раз подчеркивает, как непросто дается нашим дипломатам и всем нам борьба за санкции против России, сколько желающих их снять", — написала депутат.

С Геращенко согласен ее коллега по Верховной раде, заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Считаю, что Украина всеми дипломатическими средствами и способами обязана отреагировать на недопустимые и чудовищные заявления господина Земана. Он сказал это не за рюмкой чая, а на важнейшей европейской площадке", — написал он на своей странице

В том же ключе прокомментировал слова президента Чехии и постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Ответ ему один: Крым не продается", — написал он.

Некоторые депутаты Рады были не столь сдержанными в словах. Так, Леонид Емец из фракции "Батькивщина" обозвал президента Чехии "падлюкой", а внефракционный депутат Борислав Береза — "феерическим мерзавцем". Кроме того, Береза упрекнул Земана в злоупотреблении спиртным. "Врачи недавно рекомендовали Земану меньше употреблять алкоголь. Но он заявил, что не будет пить меньше. После подобного заявления я вижу, что он тогда не соврал", — написал Береза.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, со своей стороны, призвал не обращать на слова Земана внимания.

"Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться", — написал Климкин в Twitter.

Тема Крыма закрыта

Российские парламентарии, в свою очередь, скептически отнеслись к предложению президента Чехии. По мнению первого заместителя главы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, сама постановка вопроса довольно странная.

"Тема закрыта. Крым является частью России. Это результат не какой-то там оккупации, не результат какой-то аннексии, это результат волеизъявления крымских граждан, где проживает преимущественно русское население, поэтому говорить что-то о долгах России… с кого брать эти деньги? С жителей Крыма за то, что они так проголосовали?" — сказал он.

По мнению депутата, Земан "довольно взвешенный политик", и если он делает такие заявления, то они делаются, "либо от недостатка информации, либо в силу определенной конъюнктуры".

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментирую слова президента Чехии, отметил, что полностью согласен с первой частью его формулы (о том, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт).

"На вторую ответил так бы: "попытка — не пытка", — заключил парламентарий.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. В Москве неоднократно заявляли, что голосование прошло демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".