Пешмерга заявили, что армия Ирака готовила операцию с иностранной помощью

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Курдские вооруженные формирования пешмерга заявили, что иракская армия при подготовке наступления к югу от провинции Киркук использовали "иностранную поддержку", сообщает телеканал Rudaw.

Ранее помощник губернатора спорной провинции Абдуррахман Талабани заявил РИА Новости, что военная операция иракской армии к югу от провинции Киркук не направлена против сил курдских вооруженных формирований пешмерга. Он заявил, что "никакой военной операции в Киркуке не происходит", а "перемещения иракской армии к югу от провинции связаны с окружением и зачисткой оставшихся боевиков ИГ"*.

"Прошлой ночью Силы народной мобилизации Ирака (СНМ) и некоторые силы иракской армии начали перемещения и подготовку, чтобы атаковать районы, контролируемые пешмерга, в частности, вокруг Киркука. Эти перемещения следуют за иностранной поддержкой и помощью", — приводит телеканал выдержку из заявления командира пешмерга.

В заявлении сообщается, что "эта трудная ситуация приведет к большой катастрофе". Отмечается также, что пешмерга следует убедить Багдад решать вопрос посредством диалога, а не угроз. "Мы против войны и кровопролития", — говорится в заявлении и отмечается, что пешмерга "будет решительно защищать народ Курдистана".

В среду Совет безопасности Иракского Курдистана обвинил Багдад в подготовке крупной военной операции по восстановлению контроля над провинцией Киркук. Также, по его данным, иракская армия планирует ввод войск и на территорию севернее города Мосул, которая, как и Киркук, контролируется курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Провинция Киркук официально не входит в Иракский Курдистан, но фактически частично контролируется курдской пешмерга. Накануне референдума о независимости курды усилили концентрацию своего ополчения в Киркуке. В свою очередь, Багдад уволил губернатора Киркука и принял решение о вводе войск в провинцию.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

*Запрещенная в России террористическая организация