Пешмерга заявили, что армия Ирака готовила операцию с иностранной помощью

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Курдские вооруженные формирования пешмерга заявили, что иракская армия при подготовке наступления к югу от провинции Киркук использовали "иностранную поддержку", сообщает телеканал Rudaw.
"Прошлой ночью Силы народной мобилизации Ирака (СНМ) и некоторые силы иракской армии начали перемещения и подготовку, чтобы атаковать районы, контролируемые пешмерга, в частности, вокруг Киркука. Эти перемещения следуют за иностранной поддержкой и помощью", — приводит телеканал выдержку из заявления командира пешмерга.
В среду Совет безопасности Иракского Курдистана обвинил Багдад в подготовке крупной военной операции по восстановлению контроля над провинцией Киркук. Также, по его данным, иракская армия планирует ввод войск и на территорию севернее города Мосул, которая, как и Киркук, контролируется курдскими вооруженными формированиями пешмерга.
В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.
*Запрещенная в России террористическая организация