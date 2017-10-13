Россия и Иран создадут двухстороннюю межпарламентскую комиссию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Парламенты России и Ирана договорились о создании двусторонней межпарламентской комиссии, в которой будут работать представители профильных комитетов по разным направлениям – от цифровой экономики до транспорта, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Во время встречи с делегацией иранского парламента договорились о создании двусторонней межпарламентской комиссии, в которой будут работать представители профильных комитетов по самым разным направлениям – от цифровой экономики до транспорта. Аналогичная двусторонняя комиссия будет создана с участием представителей парламента Южной Кореи", — написал Толстой в своем Telegram-канале.