Россия и Иран создадут двухстороннюю межпарламентскую комиссию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Парламенты России и Ирана договорились о создании двусторонней межпарламентской комиссии, в которой будут работать представители профильных комитетов по разным направлениям – от цифровой экономики до транспорта, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Делегация депутатов Госдумы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным находится в Санкт-Петербурге, где примет участие в Парламентской ассамблее ОДКБ, парламентском форуме БРИКС и 137-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС). У Володина запланирован ряд двусторонних встреч. Уже состоялся его разговор со спикером парламента Ирана Али Лариджани.

"Во время встречи с делегацией иранского парламента договорились о создании двусторонней межпарламентской комиссии, в которой будут работать представители профильных комитетов по самым разным направлениям – от цифровой экономики до транспорта. Аналогичная двусторонняя комиссия будет создана с участием представителей парламента Южной Кореи", — написал Толстой в своем Telegram-канале.