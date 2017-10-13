Глава ПАСЕ об отношениях организации с Россией: я верю в диалог

СТРАСБУРГ, 13 окт — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Новая глава ПАСЕ Стелла Кириакидес заявила, что, несмотря на сложность отношений организации с Россией, верит в диалог с Москвой.

"Это сложная ситуация… Двери должны оставаться открытыми", — заявила Кириакидес, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию, сложившуюся с российской стороной.

"Я верю в диалог", — добавила она.

Кириакидес была избрана главой ПАСЕ на текущей неделе на ближайшие три месяца.

С 2016 года Россия не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.