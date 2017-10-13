Каталонская национальная ассамблея призвала начать создание государства

МАДРИД, 13 окт – РИА Новости. Общественная националистическая организация Каталонская национальная ассамблея призвала главу женералитета (правительства автономного сообщества) Карлеса Пучдемона начать строительство независимой Каталонской республики.
Причиной такого решения Каталонская национальная ассамблея называет "отказ Испанского государства от любого предложения диалога".
Закон о переходном периоде, принятый каталонским парламентом 7 сентября и приостановленный позже Конституционным судом Испании, должен был вступить в действие в случае победы на референдуме 1 октября сторонников независимого государства. Закон должен действовать от момента подведения итогов референдума и до проведения выборов в парламент, то есть примерно шесть месяцев. Новый парламент, по мнению сторонников отделения, разработает конституцию нового государства. После этого, согласно закону, должны пройти еще одни выборы в уже независимом государстве, в результате которых будет создано новое правительство и избран его глава.
Между тем бывший председатель правительства Каталонии Артур Мас в интервью каталонскому телеканалу TV3 призвал не торопиться с немедленным провозглашением независимости в полном объеме. "Если мы думаем, что независимость Каталонии — это просто провозглашение республики, мы не знаем реальности", — заявил он. По словам предшественника Пучдемона, необходимо международное признание. "Признание за пределами — основное. Если государство провозглашает себя независимым, но его никто не признает, и оно не может действовать как таковое, это лишь красивая независимость. Если не учитывать внешний фактор, можно совершить ошибки", — сказал Мас. По данным испанских СМИ, именно Мас переубедил Пучдемона накануне выступления в парламенте заявить об "отложенной независимости".
Совет министров Испании 11 октября направил запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость. Пучдемон должен ответить до понедельника. Если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг правительство начнет задействовать 155-ю статью конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.