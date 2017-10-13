Каталонская национальная ассамблея призвала начать создание государства

МАДРИД, 13 окт – РИА Новости. Общественная националистическая организация Каталонская национальная ассамблея призвала главу женералитета (правительства автономного сообщества) Карлеса Пучдемона начать строительство независимой Каталонской республики.

"Нет никакого смысла приостанавливать декларацию о независимости… Поэтому мы призываем парламент (Каталонии – ред.) отменить приостановку, а председателя (женералитета – ред.) и правительство ввести в действие закон "О правовом переходном периоде и основании республики", — говорится в документе ассамблеи.

Причиной такого решения Каталонская национальная ассамблея называет "отказ Испанского государства от любого предложения диалога".

Закон о переходном периоде, принятый каталонским парламентом 7 сентября и приостановленный позже Конституционным судом Испании, должен был вступить в действие в случае победы на референдуме 1 октября сторонников независимого государства. Закон должен действовать от момента подведения итогов референдума и до проведения выборов в парламент, то есть примерно шесть месяцев. Новый парламент, по мнению сторонников отделения, разработает конституцию нового государства. После этого, согласно закону, должны пройти еще одни выборы в уже независимом государстве, в результате которых будет создано новое правительство и избран его глава.

В пятницу леворадикальная каталонская партия "Кандидатура народного единства" (CUP) также направила письмо Пучдемону с требованием провозгласить в Каталонии республику. "Только путем провозглашения республики мы сможем проявить уважение к тому, что большинство людей выразили в ходе голосования. Только провозгласив республику, мы сможем обозначить себя в качестве участника, готового следить за гражданскими и политическими правами населения, которые все еще находятся под угрозой", — говорится в письме, опубликованном на сайте партии.

Между тем бывший председатель правительства Каталонии Артур Мас в интервью каталонскому телеканалу TV3 призвал не торопиться с немедленным провозглашением независимости в полном объеме. "Если мы думаем, что независимость Каталонии — это просто провозглашение республики, мы не знаем реальности", — заявил он. По словам предшественника Пучдемона, необходимо международное признание. "Признание за пределами — основное. Если государство провозглашает себя независимым, но его никто не признает, и оно не может действовать как таковое, это лишь красивая независимость. Если не учитывать внешний фактор, можно совершить ошибки", — сказал Мас. По данным испанских СМИ, именно Мас переубедил Пучдемона накануне выступления в парламенте заявить об "отложенной независимости".

Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

Совет министров Испании 11 октября направил запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость. Пучдемон должен ответить до понедельника. Если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг правительство начнет задействовать 155-ю статью конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.