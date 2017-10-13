Турция не нуждается во вступлении в ЕС, заявил Эрдоган

АНКАРА, 13 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Турции не нужно членство в Евросоюзе, она готова к прекращению переговоров с ЕС по этому вопросу, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"ЕС заставляет нас ждать. Мы терпим. Если вы честны, то сделайте заявление, давайте с этим покончим. Мы в вас не нуждаемся", — сказал Эрдоган, выступая перед губернаторами в Анкаре.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.