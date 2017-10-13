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Сессия ПАСЕ: Страсбург меняет пристрастия?

13:2013.10.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДелегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ. Архивное фотоДелегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СТРАСБУРГ, 13 окт — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Доклад основного кандидата на пост главы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2018 году и украинский закон об образовании стали центральными темами закрывающейся осенней сессии Ассамблеи.

Итальянский гамбит?

После отставки Педро Аграмунта, на этой сессии парламентарии избрали на три месяца нового главу Ассамблеи — Стеллу Кириакидес. Однако все внимание на этой неделе было приковано не к ней, а к итальянскому парламентарию Микеле Николлети.

Николлети — основной кандидат на пост председателя ПАСЕ в 2018 году — представил доклад, в котором накануне саммита Совета Европы оценил ситуацию во всех странах Ассамблеи, включая Россию. Саммит планируется на 2019 год, но готовиться к нему, по мнению Николетти, нужно уже сейчас.

Он предложил провести заседание совместной комиссии ПАСЕ и комитета министров Совета Европы для выработки общих мер по подготовке к саммиту.

"Ассамблея в рамках подготовительной работы ко встрече на высшем уровне решает начать процедуру, направленную на согласование совместно с комитетом министров правил, регулирующих участие и представительство государств-членов в обоих уставных органах", — указал Николетти.

Итальянский парламентарий предложил ПАСЕ инициировать в контексте подготовки к саммиту процедуру согласования с комитетом министров правил, регулирующих участие и представительство государств-членов в двух уставных органах.

Он предложил провести ПАСЕ и комитету министров создать совместную группу. При этом Николлети отметил важность того, чтобы "все государства-члены Организации были полностью представлены в этом процессе, на парламентской стороне и на межправительственной стороне".

Украинские парламентарии, увидев в этой части документа Николетти "приглашение для возвращения российской  делегации в ПАСЕ" и "снятие санкций", подготовили многочисленные поправки к резолюции. Однако впервые с 2014 года Ассамблея при голосовании, пусть и небольшим большинством, но отвергла практически все поправки, подготовленные украинской делегацией.

Более того, уже на следующий день после голосования в ПАСЕ состоялось заседание совместной комиссии, на котором присутствовал и российский постпред при Совете Европы Иван Салтановский.

Как рассказал РИА Новости по итогам заседания глава группы объединённых европейских левых в ПАСЕ Тини Кокс, на нем обсуждалось принятое большинством голосов Ассамблеи предложение, как уставным органам Совета Европы (комитету министров), так и Парламентской Ассамблее, принять участие в процедуре, направленной на совместное согласование правил, регулирующих участие, представительство и ответственность государств-членов в обоих уставных органах.

"Представители послов и Ассамблеи выразили свое мнение о необходимости такого диалога и его практической организации", — рассказал Кокс. И хотя, по данным РИА Новости, на встрече не была достигнута договорённость о создании рабочей группы, сам факт ее проведения говорит о намерении сторон начать долгую дорогу в одном направлении.

Российская делегация в работе сессии участия не принимает. С 2016 года она не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ — после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Язык до Страсбурга довел

Украинской делегации не повезло на этой сессии не только с поправками к докладу Николетти. В первый день работы сессии Ассамблеи ее уставной орган — Бюро поддержал предложение европарламентариев провести срочные дебаты по новому украинскому закону об образовании. В ходе пленарного заседания парламентарии, несмотря на возражение делегации Украины, включили обсуждение этого вопроса в повестку дня с принятием резолюции.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, был подписан президентом Украины в конце сентября. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.

Несмотря на объяснения посетившего Страсбург президента Украины Петра Порошенко по сути украинской позиции, доклад эстонского парламентария Андерса Эркеля оказался достаточно жёстким. Однако его тон (смягчённый в ходе голосования по поправкам) не идёт ни в какое сравнение с дискуссией по документу. Представители украинской делегации подверглись критике не только депутатов из Венгрии и Молдавии, жесткой позиции по закону об образовании придерживались итальянские и немецкие депутаты, чего в Ассамблее не было давно.

"Я и не помню, когда в последний раз мы так эмоционально обсуждали наших коллег", признался РИА Новости один из европарламентариев.

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