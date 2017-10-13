В посольстве США заявили об уважительном отношении к российским госсимволам

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Флаги с бывших российских дипмиссий в Сан-Франциско и Вашингтоне были спущены при демонстрации должного уважения, заявила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон.
"Кроме того, Венская конвенция о консульских отношениях предусматривает, что консульские посты устанавливаются только с согласия принимающего государства. Соединенные Штаты отозвали свое согласие на нахождение консульского поста России в Сан-Франциско, торгового представительства РФ в Вашингтоне и офиса в коммерческом здании в Нью-Йорке. Государственный департамент США несет ответственность за обеспечение и поддержание недвижимости в соответствии со своими обязанностями", — добавила Олсон.
Американские власти ранее сняли российские флаги с захваченных консульских зданий РФ в Сан-Франциско и торговой миссии в Вашингтоне. В Москве назвали произошедшее "враждебной акцией" и "надругательством над государственным символом России" и пригрозили ответными мерами.