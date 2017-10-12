В МИД расценили снятие флагов в США как надругательство над символом России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 12 октября 2017

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 12 октября 2017

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Москва заявила решительный протест Вашингтону в связи со снятием флагов РФ с дипломатической собственности в США, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Вчера стало известно о новой — я могу официально заявить — враждебной акции властей США против наших дипломатических учреждений. С ранее захваченных агентами американских спецслужб зданий торгового представительства России в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско были сорваны российские флаги", — заявила Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, Москва расценивает произошедшее "как надругательство над государственным символом России". "Уже заявили США решительный протест. Разумеется, никакого согласия на снятие флагов российская сторона не давала", — подчеркнула она.