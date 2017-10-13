Премьер Молдавии: кабмин и парламент не принимают антироссийские законы

КИШИНЕВ, 13 окт – РИА Новости. Ни правительство, ни парламент Молдавии не разрабатывают и не принимают антироссийские законы, заявил в пятницу журналистам на брифинге премьер республики Павел Филип.

С начала года правительством Молдавии и парламентским большинством была принята череда антироссийских мер, среди которых высылка пятерых российских дипломатов, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям и журналистам, объявление персона нон грата в республике вице-премьера России Дмитрия Рогозина. Ранее президент Молдавии Игорь Додон на встрече в российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заверил, что не подпишет ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него.

"Ни правительство, ни парламент не разрабатывают и не принимают антироссийские документы, как и законы против какого-либо государства в целом. Все, что мы делаем, и все законодательные акты, которые мы утверждаем… в первую очередь мы заботимся о гражданах Молдавии", — сказал Филип.

Ранее Демпартия Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, выступила с инициативой о запрете на вещание информационных, аналитических телепередач телеканалов стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия).

Противостояние президента Додона с парламентским большинством и правительством обостряется с каждым днем. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует законодательные инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.

В конце сентября депутаты повторно проголосовали за законы, которые ранее отклонил Додон, и отправили их на повторное рассмотрение президенту. Пока молдавский лидер не высказался по поводу этих документов.