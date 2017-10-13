США призвали строго выполнять соглашение по ядерной программе Ирана

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. США призывают строго выполнять соглашение по ядерной программе Ирана, говорится в справочном материале Белого дома, поступившем в РИА Новости.

"Деятельность иранского режима сильно подрывает любые позитивные вклады в "региональный и международный мир и безопасность", который предполагал достичь Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Даже в отношении самого СВПД иранский режим проявил тревожное поведение, стремясь использовать лазейки и проверить решительность международного сообщества", — заявили в Белом доме.

В документе отмечается, что "военное командование Ирана публично заявляло, что они откажут в доступе наблюдателям МАГАТЭ на свои военные объекты".

"Эти заявления противоречат обязательствам Ирана в рамках СВПД и дополнительного протокола. Такое поведение нельзя терпеть. Сделка должна строго выполняться, и МАГАТЭ должно полностью использовать свои инспекционные полномочия", — отметили в американской администрации.

В пятницу президент США Дональд Трамп выступит с "масштабной стратегией" в отношении Исламской Республики Иран.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.