Генеральная прокуратура Украины вызвала Януковича на допрос

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины вызывает бывшего президента Украины Виктора Януковича на допрос 17 октября в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела, сообщается в пятницу на сайте ведомства без указания, о каком деле идет речь.

"Янукович Виктор Федорович… Вам необходимо явиться 17 октября 2017 года в 11.30 (совпадает с мск) в кабинет №307 управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины… для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве… в частности, для допроса в качестве подозреваемого", — говорится в сообщении.

Вместе с тем ведомство приводит лишь номер уголовного дела, без пояснения его сути.

Комментарием адвоката Януковича РИА Новости пока не располагает.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.