Генеральная прокуратура Украины вызвала Януковича на допрос

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины вызывает бывшего президента Украины Виктора Януковича на допрос 17 октября в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела, сообщается в пятницу на сайте ведомства без указания, о каком деле идет речь.
Вместе с тем ведомство приводит лишь номер уголовного дела, без пояснения его сути.
Комментарием адвоката Януковича РИА Новости пока не располагает.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.