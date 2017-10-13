"Лаборатория Касперского" продолжит работать в США, несмотря на трудности

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" продолжит предлагать свои решения в области кибербезопасности американским потребителям, так компания прокомментировала сообщение о том, что очередной ритейлер США отказался от продажи ее антивирусного программного обеспечения.

Агентство Блумберг ранее сообщило, что компания Staples отказалась от продажи антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского", ПО было удалено с вебсайта компании, в четверг продажи также прекратились во всех магазинах ритейлера.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

"Лаборатория Касперского" продолжит предлагать свои решения в области кибербезопасности американским потребителям через свой вебсайт, а также в других торговых сетях", — сообщили РИА Новости в компании.

Ранее в интервью РИА Новости Евгений Касперский сообщил, что американский рынок является стратегическим, компания не намерена уходить с него из-за запрета на использование ее продукции в госучреждениях страны, но поменяет свою стратегию развития в США.

Также Касперский отмечал, что надеется вернуться к работе с ведущим сетевым магазином электроники и программного обеспечения в США Best Buy, когда улягутся политические страсти. В начале сентября стало известно, что ритейлер больше не предлагает клиентам продукцию "Лаборатории Касперского". Представитель ритейлера тогда заявлял, что решение связано с сообщениями СМИ и действиями конгресса США.