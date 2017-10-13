Эрдоган заявил, что не видит проблем с закупкой российских С-400

АНКАРА, 13 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об отсутствии проблем по закупке российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и возможности их совместного производства на втором этапе.

"Проблем с С-400 нет. На первом этапе совместного производства не будет, на втором этапе мы сделаем к этому шаги. Не думаю, что мы закончим переговоры с уважаемым (президентом РФ Владимиром) Путиным на С-400, будем вести речь о С-500. (Американские ЗРС) Patriot в мире уже выходят из обращения", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после официального визита в Сербию. Его цитирует телеканал Haberturk

Ранее Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, который готовится к исполнению. Позже замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что поставки систем С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет.

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Система С-400 "Триумф" была принята на вооружение российской армии в 2007 году.