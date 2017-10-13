В США назвали возможным прием новых членов в НАТО

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. НАТО будет продолжать политику "открытых дверей" для новых членов, заявила в четверг постоянный представитель США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.

"Мы поддерживаем политику "открытых дверей", — сказала она в ходе интервью газете Washington Post, трансляция которого велась на сайте издания. По ее словам, претенденты "должны отвечать стандартам демократии и определенным военным нормам".

Хатчисон пообещала поддерживать Македонию, которая, по ее словам, "может стать следующей страной, выдержавшей экзамен".

Представитель США признала, что вступление Македонии в НАТО должно быть приемлемо для Греции. Однако она выразила уверенность в том, что все вопросы будут решены.

Серьезным препятствием на пути интеграции в НАТО и ЕС для Македонии является ее спор с Грецией о названии страны. Афины добиваются изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО. По мнению Греции, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье.

При этом Афины не возражают, если слово "Македония" будет дополнено географическим определением. До разрешения спора Греция требует называть соседнюю страну "Бывшая Югославская Республика Македония" (БЮРМ), под таким названием страна входит и в ООН. Надежды на решение спора появились с приходом к власти в Скопье нового руководства.