Госдеп готов вернуть российские флаги, снятые со зданий дипмиссий

ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Госдепартамент США готов вернуть флаги России, снятые с захваченных дипломатических миссий РФ в Вашингтоне и Сан-Франциско, заявил РИА Новости чиновник ведомства в четверг.

"Мы сообщили российскому посольству, что мы рады возвратить флаги во владение российского правительства, когда будет удобно", — сказал он.

Американские власти ранее сняли российские флаги с захваченных консульских зданий РФ в Сан-Франциско и торговой миссии в Вашингтоне. В Москве назвали произошедшее "враждебной акцией" и "надругательством над государственным символом России" и пригрозили ответными мерами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона уже заявила американским властям "решительный протест".