Полиция Нью-Йорка ищет новых жертв домогательств Вайнштейна

НЬЮ-ЙОРК, 12 окт — РИА Новости. Полиция Нью-Йорка пересматривает материалы на предмет обращений по делу продюсера Харви Вайнштейна, которого ряд голливудских актрис уже обвинили в сексуальных домогательствах, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"На основании опубликованной информации, полиция пересматривает материалы на наличие дополнительных жалоб в отношении дела Харви Вайнштейна. На данный момент обращения не были зарегистрированы", — отметил представитель ведомства Питер Дональд.

При этом в управлении отметили, что "ведется расследование по делу о сексуальных домогательствах 2004 года". Актриса Люсия Эванс заявила New Yorker, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в своем офисе в Нью-Йорке.

Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, которые указали на множество случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера, о которых ранее не было известно. По данным издания, Вайнштайн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. О домогательствах со стороны Вайнштайна заявили известные актрисы Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Анджелина Джоли и другие.

Ранее издание Daily News сообщило, что после публикации статьи New York Times следователи связались с некоторыми из упомянутых женщин, которые жаловались на домогательства голливудского продюсера во время его пребывания в Нью-Йорке.