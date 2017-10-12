США сняли санкции с ряда суданских компаний

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Вашингтон снял санкции ряда компаний Судана, сообщило министерство финансов США.

В перечень компаний, с которых сняты санкции, попали банки, нефтяные, портовые, строительные и производственные компании.

О решении было объявлено еще 6 октября, оно вступает в силу в четверг. Ранее США заявили, что снимают ряд экономических санкций, введенных против правительства и компаний Судана.

США объяснили свое решение тем, что Судан поддерживает прекращение огня в районах страны, где сохраняется кризисная ситуация, улучшает доступ гуманитарных организаций в этот регион, а также сотрудничает с Вашингтоном по региональным конфликтам и борьбе с терроризмом.