Запретить стражей исламской революции: зачем Трамп снова провоцирует Иран

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Возможный выход США из ядерной сделки с Ираном может стать не последним недружественным жестом Белого дома в адрес исламской республики. Аналитики, в том числе на Западе, предупреждают, что если Вашингтон выполнит свою угрозу включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, то де-факто это будет означать объявление Тегерану масштабной политической войны со всеми вытекающими последствиями. При этом под угрозой новых санкций окажутся многие торгово-экономические партнеры Ирана во всем мире.

Под одну гребенку

Угроза объявить КСИР террористической организацией раздавалась еще несколько недель назад и снова прозвучала за неделю до обнародования президентом Дональдом Трампом его вердикта по поводу того, соблюдает ли Тегеран ядерную сделку и следует ли Соединенным Штатам оставаться в числе участников этого международного соглашения. Сразу же в самих США зазвучали предостережения о крайней опасности такого шага, в том числе из министерства обороны и ЦРУ.

Специалисты по международной безопасности предупреждают администрацию Трампа о том, что если элитное государственное военное формирование Ирана, имеющее значительное влияние в политической и экономической сферах, окажется в одном ряду с такими террористическими организациями, как "Аль-Каида"* и ИГ*, то это может серьезно осложнить ситуацию в Сирии, Ираке, Афганистане, Ливане, Йемене и других горячих регионах.

КСИР и Центральное командование вооруженных сил США (Centkom) были созданы примерно в одно время, на рубеже 70-80-х годов прошлого столетия. В тот период в зоне Залива разразилась первая война — между Ираном и Ираком. Обе эти силы — и КСИР, и Centkom — тогда начали вести военные действия за пределами своих стран. Сегодня зона ответственности Центрального командования включает в себя Ближний Восток, Северную Африку и Центральную Азию, то есть пролегает непосредственно у иранских границ. Кроме того, она пересекается с областью ответственности "Кодс" — специального подразделения Корпуса, предназначенного для проведения зарубежных операций.

Войска КСИР активно участвуют в наземных операциях против ИГ* в Сирии, Ираке и других странах региона. Центральное командование во главе созданной США коалиции ведет борьбу там же с тем же противником. Мало того, Трамп объявил ее одним из главных приоритетов своей внешней политики. Если "стражи" также будут объявлены террористической организацией, то в пеструю и донельзя противоречивую картину событий в регионе это мало что добавит (террористическая "Хезболлах" тоже воюет с ИГ*). Но о какой-либо координации между воюющими, по сути, на одной стороне силами — на военном или дипломатическом уровне — можно будет окончательно забыть.

Кроме того, появляется реальная угроза боестолкновений. Но даже если до этого не дойдет, то стабилизации обстановки в регионе и повышению эффективности борьбы с исламистскими террористическими формированиями это никак не будет способствовать.

Кому выгодно?

Региональными военно-политическими проблемами последствия возможного решения об объявлении КСИР террористической организацией не ограничиваются. Прежде всего, Корпус — государственный институт, неотъемлемая составляющая вооруженных сил Ирана. В итоге регулярные и самые элитные войска целой страны станут именоваться "террористическим формированием", а входящие в них военнослужащие, основу которых составляют солдаты-срочники, призванные на двухгодичную службу, — террористами. По сути, это почти равносильно объявлению Соединенными Штатами своеобразной войны Ирану, считает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

"Это не та война, в которой идут бои, это латентная, подковерная война спецслужб, поддержка Америкой сепаратистских движений курдов, арабов-суннитов, белуджей в Иране. За то, чтобы объявить КСИР террористической группировкой, давно выступают представители ряда курдских и азербайджанских структур на Западе. Дело в том, что тогда у них реально появится почти законная возможность получения дополнительных средств для ведения борьбы против Корпуса стражей исламской революции, на котором, кроме прочего, лежит и задача противодействия сепаратизму", — говорит аналитик.

По мнению Багдасарова, ведущая роль в подталкивании администрации Трампа к такому решению принадлежит израильскому лобби. И это не удивительно, учитывая, что главными врагами своей страны идеологи официальной иранской политики называют Израиль и США, а верхушка КСИР принадлежит к ведущим кругам политического истеблишмента Ирана.

"Следующим шагом администрации Трампа вполне может стать провозглашение международным террористом всего государства Иран. А это уже реальный шаг к настоящей войне", — считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

© AP Photo / Susan Walsh, File Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Susan Walsh, File Президент США Дональд Трамп

Просто новые санкции

Стражи исламской революции — один из столпов, на котором держится иранский режим, и объявление их Корпуса террористической организацией значительно сузит возможности для попыток наладить отношения между Вашингтоном и Тегераном, считает старший научный сотрудник отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Кирилл Вертяев.

"Ближневосточная политика Трампа становится все более непредсказуемой, ее все труднее анализировать и все труднее бывает предсказать, какие последствия повлечет за собой та или иная очередная инициатива Белого дома", — признается эксперт.

Евгений Минченко обращает внимание еще на одно обстоятельство. КСИР — не только влиятельная военная и политическая сила в Иране, это еще и очень серьезный игрок в экономической сфере. Стражам принадлежит ряд крупных предприятий, но фактическое влияние Корпуса на иранский бизнес распространяется намного шире: по сути, ни одна крупная сделка не заключается без его участия. В итоге объявление его террористической организацией затронет интересы множества торгово-экономических партнеров по всему миру, включая страны Запада.

"По сути, речь идет о новом витке американской санкционной политики. Включение КСИР в террористический список даст возможность США вводить ограничительные меры против любых компаний, осуществляющих совместный бизнес с Ираном", — говорит Евгений Минченко.

Новый антииранский шаг Вашингтона подтолкнет Тегеран к сближению с другими странами — такими, как Россия и Китай, считает Семен Багдасаров. С одной стороны, это позитивный фактор для Москвы. Но с другой это даст лишнюю возможность Вашингтону снова обвинять Кремль в поддержке террористических режимов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.