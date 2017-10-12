Весельницкая: Браудер использует "закон Магнитского" для своих целей

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер использует "закон Магнитского" для обеспечения собственной неприкосновенности, заявила в Тверском суде Москвы в четверг адвокат Наталья Весельницкая.
Суд рассматривает уголовное дело против Браудера по существу, но заочно — подсудимый живет в Лондоне и в Россию приезжать отказывается. Весельницкая выступает в качестве свидетеля обвинения, она рассказала, как обвиняемый выводил из России акции и уклонялся от уплаты налогов.
"Закон Магнитсткого стал политическим аргументом для Браудера, он использует его, чтобы обеспечить себе неприкосновенность. Благодаря резолюции ПАСЕ он не находится в сейчас в этом зале", — считает адвокат.
Весельницкая пришла в суд по просьбе прокуроров. Адвокаты по назначению возражали, так как ее нет в списке обвинительного заключения. Перед допросом, в соответствии с УПК, ее предупредили об ответственности за дачу заведомо ложной информации.
В 2013 году Браудер уже был заочно осужден российским судом на девять лет заключения по делу о налоговых махинациях. Сейчас Браудеру вменяется еще ряд финансовых махинаций, в том числе организация схем ухода от налогов и преднамеренного банкротства.