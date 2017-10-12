Предвыборная реклама левых Эстонии вызвала недовольство Языковой инспекции

ТАЛЛИН, 12 окт — РИА Новости. Письменное предупреждение от Языковой инспекции за агитацию на русском языке получила Объединенная левая партия Эстонии (ОЛПЭ). Это случилось накануне решающего дня выборов в законодательные собрания местных самоуправлений.

Как сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на пресс-службу ОЛПЭ, в письме от генерального директора надзорного ведомства Ильмара Томуска говорится о жалобе на предвыборную рекламу партии "Русский ответ — обозрение, прочитай сам — и передай другому", полученную инспекцией от жителя улицы Эхитаяте таллинского района Мустамяэ, который обнаружил ее в своем почтовом ящике. По словам автора жалобы, ОЛПЭ нарушила требования закона, напечатав на эстонском только название партии, избирательные округа и фамилии кандидатов, а всю остальную информацию дав на русском.

По мнению Томуска, речь идет о нарушении частей 1 и 2 статьи 16 Закона о языке, который требует использовать во внешней политической агитации эстонский в качестве основного и позволяет лишь дополнять его переводом на иностранные языки.

Глава ведомства потребовал от председателя правления ОЛПЭ Валева Калда до 20 октября дать объяснения и попросил впредь соблюдать требования закона.

Как пояснил Sputnik Эстония сопредседатель правления ОЛПЭ Мстислав Русаков, в письме Языковой инспекции есть явное противоречие. Из ссылок на закон, которые привел Томуск, никак не следует запрет распространять информацию через почтовые ящики, так как это не публичное место. Речь в законе идет о требованиях к наружной рекламе, то есть размещенной на зданиях, а не внутри них.

К тому же, по словам Русакова, жалоба касается информационного листка, то есть, по сути своей, газеты, а газеты на русском языке в Эстонии пока не запрещены.

Русаков назвал полученное предупреждение инспекции опасным прецедентом, который может стать поводом для дальнейших запретов распространения в Эстонии информации на русском языке.

Одним из пунктов избирательной программы ОЛПЭ является ликвидация Языковой инспекции. По мнению сопредседателя партии, вполне возможно, что руководитель Языковой инспекции просто обиделся на планы в отношении возглавляемого им многие годы ведомства.

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