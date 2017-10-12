Предвыборная реклама левых Эстонии вызвала недовольство Языковой инспекции

ТАЛЛИН, 12 окт — РИА Новости. Письменное предупреждение от Языковой инспекции за агитацию на русском языке получила Объединенная левая партия Эстонии (ОЛПЭ). Это случилось накануне решающего дня выборов в законодательные собрания местных самоуправлений.
По мнению Томуска, речь идет о нарушении частей 1 и 2 статьи 16 Закона о языке, который требует использовать во внешней политической агитации эстонский в качестве основного и позволяет лишь дополнять его переводом на иностранные языки.
Глава ведомства потребовал от председателя правления ОЛПЭ Валева Калда до 20 октября дать объяснения и попросил впредь соблюдать требования закона.
К тому же, по словам Русакова, жалоба касается информационного листка, то есть, по сути своей, газеты, а газеты на русском языке в Эстонии пока не запрещены.
Русаков назвал полученное предупреждение инспекции опасным прецедентом, который может стать поводом для дальнейших запретов распространения в Эстонии информации на русском языке.
Одним из пунктов избирательной программы ОЛПЭ является ликвидация Языковой инспекции. По мнению сопредседателя партии, вполне возможно, что руководитель Языковой инспекции просто обиделся на планы в отношении возглавляемого им многие годы ведомства.