Фанатка One Direction докричалась на концерте до разрыва легкого

Участники англо-ирландский бой-бэнда One Direction

Участники англо-ирландский бой-бэнда One Direction

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Шестнадцатилетняя фанатка группы One Direction попала в больницу с коллапсом легких, после того как от души попела на их концерте. Курьезный медицинский случай описан в журнале The Journal of Emergency Medicine.

Девушка обратилась к врачам с жалобами на одышку. У нее не было никаких болей и кашля, однако при надавливании на шею и грудь раздавался треск, как будто под кожей лопались пузырьки.

Рентгеновский снимок показал, что между глоткой и грудной полостью девушки скопился воздух, из-за чего у нее спали легкие. Симптомы указывали сразу на множество заболеваний, однако анализы их не подтвердили.

В итоге врачи пришли к выводу, что где-то в легких есть разрыв, через который воздух выходит в грудную полость, однако не могли понять, каким образом пациентка смогла его получить: она не попадала в аварию и не занималась активными видами спорта.

Пролить свет на загадочный диагноз удалось, когда выяснилось, что за несколько дней до обращения в клинику девушка посетила концерт One Direction, где активно пела и кричала. Очевидно, именно тогда в тканях легкого произошел микроразрыв.

Сейчас жизни девушки ничего не угрожает. Врачи же отметили важность этого случая, предложив дополнить список возможных причин попадания воздуха в грудную полость громким пением и криками.