Премьер-министр Ирака пообещал не использовать армию против курдов

КАИР, 12 окт — РИА Новости. Ирак не будет использовать свою армию против населения курдской автономии, в которой прошел референдум о независимости, об этом в четверг заявил глава иракского правительства Хайдер аль-Абади.

В среду Совет безопасности Иракского Курдистана обвинил Багдад в подготовке крупной военной операции по восстановлению контроля над провинцией Киркук. Также, по его данным, иракская армия планирует ввод войска и на территорию севернее города Мосул, которая, как и Киркук, контролируется курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

"Мы не можем использовать нашу армию, достигшую победы на глазах у всего мира и ставшую одной из самых сильных среди стран региона по боеспособности, против нашего народа, вступать в войну с нашими курдскими и другими гражданами", — цитирует слова премьера его канцелярия.

Однако в то же время глава правительства подчеркнул, что долгом властей "является сохранение целостности государства, соблюдение конституции, защита граждан от какой-либо агрессии, установление федеральной власти и контроль над нефтяными доходами, а также над пограничными пунктами ради интересов граждан-курдов".

Провинция Киркук официально не входит в Иракский Курдистан, но фактически частично контролируется курдской пешмерга. Накануне референдума о независимости курды усилили концентрацию своего ополчения в Киркуке. В свою очередь, Багдад уволил губернатора Киркука и принял решение о вводе войск в провинцию.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.