Премьер-министр Ирака пообещал не использовать армию против курдов

КАИР, 12 окт — РИА Новости. Ирак не будет использовать свою армию против населения курдской автономии, в которой прошел референдум о независимости, об этом в четверг заявил глава иракского правительства Хайдер аль-Абади.
"Мы не можем использовать нашу армию, достигшую победы на глазах у всего мира и ставшую одной из самых сильных среди стран региона по боеспособности, против нашего народа, вступать в войну с нашими курдскими и другими гражданами", — цитирует слова премьера его канцелярия.
Однако в то же время глава правительства подчеркнул, что долгом властей "является сохранение целостности государства, соблюдение конституции, защита граждан от какой-либо агрессии, установление федеральной власти и контроль над нефтяными доходами, а также над пограничными пунктами ради интересов граждан-курдов".
В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.