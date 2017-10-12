В США предъявили обвинение женщине, сбежавшей в РФ с детьми после развода

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Федеральная прокуратура в американском штате Канзас предъявила обвинение 37-летней Богдане Александровне Мобли в том, что три года назад после развода с мужем-американцем она бежала из США в Россию с тремя детьми, сообщила местная газета Wichita Eagle.

Женщина была арестована 29 сентября в городе Уичито, но следователи полагают, что трое ее детей остаются в России, сообщил федеральный прокурор Том Билл.

По данным следствия, обвиняемая эмигрировала в США в 2003 году и позднее получила американское гражданство. В 2014 году она бежала из США, когда ее второй муж подал на развод. С собой она увезла ребенка 2004 года рождения от первого брака и ребенка 2013 года рождения от второго брака. Примерно через два месяца по возвращении в Россию она родила третьего ребенка. Американский суд отдал опеку над двумя младшими детьми бывшему мужу Мобли и постановил, чтобы женщина вернулась в США и отдала ему детей.

Следователи сообщили, что, находясь в России, женщина позволяла бывшему мужу общаться с детьми по телефону или в Skype. В январе 2015 года экс-супруг Мобли поехал на границу Польши и России, чтобы встретиться с ней, но увидеть детей женщина ему не позволила. Она также, предположительно, требовала у него денег за возможность поговорить с детьми.

Теперь женщину обвиняют в международном похищении детей родителем. Ей грозит до трех лет в федеральной тюрьме и штраф до 250 тысяч долларов, сообщил прокурор.