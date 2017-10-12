ПАСЕ приняла проект резолюции по украинскому закону об образовании‍

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о том, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств.

Как передает корреспондент РИА Новости, за принятие документа высказались 82 парламентария, против — 11, еще 17 воздержались. Всего в голосовании приняли участие 110 членов Ассамблеи.

В резолюции отмечается, что "государства имеют право поощрять изучение официального языка", однако пропаганда такого языка должна идти "рука об руку с мерами по защите и продвижению языков национальных меньшинств". Европарламентарии также подчеркнули недопустимость дискриминации по любому признаку.

Ассамблея выразила недовольство и тем, что Киев представил текст закона об образовании в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию) уже после того, как документ был принят парламентом и подписан президентом.

"Исходя из вышеупомянутых принципов и всеобъемлющей концепции "совместного проживания", новое законодательство, похоже, не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств", — уверены в ПАСЕ.

Скандальный закон

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года учиться на языках нацменьшинств можно будет в детском саду и начальной школе, параллельно изучая государственный язык. С пятого класса языки нацменьшинств можно будет изучать только как отдельную дисциплину. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии, Румынии и Молдавии выразили возмущение из-за этого нововведения.

В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии.

Госдума, в свою очередь, приняла заявление о недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках, назвав принятие этого закона "этноцидом русского народа". По мнению депутатов, закон попирает базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и национальных меньшинств, закрепленные в международных договорах, ратифицированных Украиной.