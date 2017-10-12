Страдающая от чрезмерной красоты британка разозлила пользователей соцсетей

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей обратили внимание на недавний выпуск британского шоу This Morning, в котором 44-летняя жительница Лондона Доун Козинс пожаловалась, что красота мешает ее личной жизни. Запись эфира опубликована на YouTube-канале программы.

"Очевидно, что я очень привлекательная. Во-вторых, я очень молодо выгляжу. В-третьих, со мной безумно весело. Я вам не какая-нибудь типичная 44-летняя мать четверых детей", — заявила Козинс.

Она посетовала, что ей буквально не дают прохода мужчины всех возрастов, в том числе и школьные друзья ее детей.

"Мне пишут мужчины помладше и зовут на свидания, потому что я сексуальная. А те, кто постарше, — они не вкладываются в себя и при этом еще хотят, чтобы я присылала свои фотографии — они хотят видеть мое тело. Потом они назначают встречу, а если даже не назначают, они все равно хотят со мной отношений, ведь я молодо выгляжу", — продолжила женщина.

Ведущие шоу пытались сдержать смех, а пользователи социальных сетей сочли поведение женщины неадекватным.

"Она это на спор делает или взаправду? Уверенность в себе — это, конечно, прекрасно, но у нее это качество граничит с помешательством", — пишет David_SC_.

Is she doing this for a bet or is she actually for real? Confidence is great in anyone but this woman’s bordering delusional — David Clarke (@David_SC_) 11 октября 2017 г.

"Вот как? А мне кажется, что у нее нет отношений, потому что она чересчур категорична. Да, выглядит она прилично, но красота — это в первую очередь то, что внутри", — говорится в комментарии BTCSusan.

Really? I think she hasn't a relationship because she's too judgemental. She's decent looking but beauty is more from within #TheTwits — Susan BCAv (@BTCSusan) 11 октября 2017 г.

"Вы меня извините, но думаю, она не может найти любовь из-за своего отношения к людям. А о себе она слишком высокого мнения", — считает vicki_ingham.

I am sorry but I think its her attitude the reason she can't find love, she thinks too highly of herself. — vicki ingham (@vicki_ingham) 11 октября 2017 г.

"Мне бы ее зеркало", — сокрушается valetextreme.

@thismorning I want a mirror like Dawn Cousins, I want to look younger as well. What an Ego. — Big Nev (@valetextreme) 11 октября 2017 г.

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