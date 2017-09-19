Как менялись стандарты красоты: от пятидесятых до наших дней

19 сентября 1888 года в Бельгии состоялся первый в истории конкурс красоты. Редакция РИА Новости выбрала фотографии нескольких победительниц "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная", начиная с 1950-х годов, чтобы проследить, как менялись представления о женской красоте. Нажмите на стрелку справа от фото, чтобы проголосовать за самую привлекательную, на ваш взгляд, финалистку.