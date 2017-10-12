Назарбаев пообещал, что Казахстан будет самым надежным партнером России

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с Владимиром Путиным. 12 октября 2017

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с Владимиром Путиным. 12 октября 2017

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Казахстан будет самым надежным и близким партнером России, заявил в четверг глава Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Казахстан будет самым надежным и близким партнером России", — заявил Назарбаев.

Как отмечает пресс-служба, на встрече, прошедшей в Сочи, Назарбаев отметил, что в 2017 году на треть выросла взаимная торговля между двумя странами, создаются новые совместные предприятия. Он также подчеркнул развитие партнерства по космодрому "Байконур".