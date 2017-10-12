Эрдоган об отношениях с США: Турцию хотят окружить и укротить, как льва

АНКАРА, 12 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя кризис в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, сравнил свою страну со львом, у которого вырвали когти и хотят укротить.
В минувшее воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.
"Турцию хотят со всех сторон взять в кольцо и укротить, как льва, у которого вырвали когти. Они привыкли к старой Турции и не признают сильную Турцию. Наша решительность в отстаивании независимости Турции кого-то сильно беспокоит", — заявил Эрдоган, выступая перед губернаторами в Анкаре.
Он обвинил посла США в Турции Джона Басса в инициировании визового кризиса.
По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.