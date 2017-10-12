Эрдоган об отношениях с США: Турцию хотят окружить и укротить, как льва

АНКАРА, 12 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя кризис в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, сравнил свою страну со львом, у которого вырвали когти и хотят укротить.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

В минувшее воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.

"Турцию хотят со всех сторон взять в кольцо и укротить, как льва, у которого вырвали когти. Они привыкли к старой Турции и не признают сильную Турцию. Наша решительность в отстаивании независимости Турции кого-то сильно беспокоит", — заявил Эрдоган, выступая перед губернаторами в Анкаре.

Он обвинил посла США в Турции Джона Басса в инициировании визового кризиса.

"Кризис (с визами) создал здешний посол США. Неприемлемо, чтобы Америка назначала в такую стратегически важную для нее страну, как Турцию, посла, который не отвечает за себя. На любое их действие мы ответим слово в слово", — добавил турецкий президент.

По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.