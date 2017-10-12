Серп, молот и крылья: эмблема "Аэрофлота" возмутила литовских депутатов

ВИЛЬНЮС, 12 окт — РИА Новости. В Литве раскритиковали рекламные стенды российской компании "Аэрофлот": местные журналисты и депутаты разглядели в ней нарушение закона.

Как сообщает Sputnik Литва, реклама рейсов "Аэрофлота" с изображением официальной эмблемы авиаперевозчика — серпа и молота с крыльями — появились в Вильнюсе на прошлой неделе. В частности, они были расположены неподалеку от здания Сейма, на проспекте Гедиминаса.

Ей вторил депутат местного парламента Мантас Адоменас. Политик отметил, что уголовный кодекс страны запрещает использование советской символики. В своем сообщении в Facebook он поднял вопрос, могут ли самолеты авиакомпании пересекать литовские границы после нарушения законов республики.

Адоменас направил письменные обращения к генеральному директору "West Express" — туроператору распространившему плакаты, а также главе Гражданской авиации.

В итоге плакаты "Аэрофлота" сняли. Компания "Clear channel", которая занималась ими, заверила, что сделала это не из-за скандала, а в связи с окончанием сроков рекламной кампании.

В июле в Литве разразился скандал вокруг местного производителя мороженого, выпустившего продукт под названием "Советский пломбир". Изготовителя, литовскую компанию Art Glacio, обвинили в "советской пропаганде".

С 2008 года в Литве на законодательном уровне запрещено использовать советскую символику. Исключения сделаны только для ее демонстрации в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и в антикварной торговле.

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