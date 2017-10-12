В Варшаве призвали положить конец осквернениям советских памятников

ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Участники международной конференции в Варшаве призвали президента Польши Анджея Дуду положить конец осквернениям памятников советским солдатам.
В Польше регулярно фиксируются случаи осквернения памятников советским солдатам, освобождавшим республику во время Второй мировой войны.
"Мы, участники конференции, обращаемся к вам и правительству Польши в связи с принятием вами и сеймом Польши закона (позволяющего демонтировать советские памятники). Мы уверены, что демонтаж памятников советским воинам-освободителям в Польше, независимо от его обоснований, является противоправным", — говорится в обращении.
"Слом и уничтожение этих монументов – это нарушение юридических обязательств польского государства по охране мест памяти жертв войн и репрессий и воинских захоронений, вытекающих из существующих по сей день Договора и Соглашения между правительствами Российской Федерации и Республики Польша о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22 мая 1992 и от 22 февраля 1994 годов", — отметили участники конференции.
По их мнению, принятые Польшей решения в отношении памятников советским солдатам "поощряют действия вандалов, которые теперь могут безнаказанно глумиться над нашими общими святынями". "Эти решения противоречат духу Нюрнбергского трибунала, создают реальные предпосылки для возрождения фашизма в Европе и мире, провоцируют дальнейшие обострения в и без того сложных российско-польских отношениях", — говорится в документе.
По их мнению, памятники советским солдатам — "это предостережение нынешнему и всем последующим поколениям о том, что возрождение фашизма в любой из цивилизованных стран – недопустимо и однозначно преступно".
Между Россией и Польшей действует межправительственное Соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года. На момент подписания этого соглашения в Польше насчитывалось более 500 памятных мест. В настоящее время их осталось около половины.