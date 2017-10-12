В Варшаве призвали положить конец осквернениям советских памятников

ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Участники международной конференции в Варшаве призвали президента Польши Анджея Дуду положить конец осквернениям памятников советским солдатам.

В настоящее время в Польше проходит первая международная конференция "Чтите их память…", посвящённая сложившейся в Польше и других государствах ситуации с памятниками и местами захоронений советских воинов, погибших в период Второй мировой войны.

В Польше регулярно фиксируются случаи осквернения памятников советским солдатам, освобождавшим республику во время Второй мировой войны.

"Мы, участники конференции, обращаемся к вам и правительству Польши в связи с принятием вами и сеймом Польши закона (позволяющего демонтировать советские памятники). Мы уверены, что демонтаж памятников советским воинам-освободителям в Польше, независимо от его обоснований, является противоправным", — говорится в обращении.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания и предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. В МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий. При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.

"Слом и уничтожение этих монументов – это нарушение юридических обязательств польского государства по охране мест памяти жертв войн и репрессий и воинских захоронений, вытекающих из существующих по сей день Договора и Соглашения между правительствами Российской Федерации и Республики Польша о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22 мая 1992 и от 22 февраля 1994 годов", — отметили участники конференции.

По их мнению, принятые Польшей решения в отношении памятников советским солдатам "поощряют действия вандалов, которые теперь могут безнаказанно глумиться над нашими общими святынями". "Эти решения противоречат духу Нюрнбергского трибунала, создают реальные предпосылки для возрождения фашизма в Европе и мире, провоцируют дальнейшие обострения в и без того сложных российско-польских отношениях", — говорится в документе.

"Обращаемся к вам с призывом положить конец осквернению памятников. Наше общее прошлое оттого, что монументы и мемориалы уничтожат, не изменится. И мы абсолютно уверены, что рано или поздно всё встанет на свои места", — отметили участники конференции.

По их мнению, памятники советским солдатам — "это предостережение нынешнему и всем последующим поколениям о том, что возрождение фашизма в любой из цивилизованных стран – недопустимо и однозначно преступно".

Между Россией и Польшей действует межправительственное Соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года. На момент подписания этого соглашения в Польше насчитывалось более 500 памятных мест. В настоящее время их осталось около половины.