Лидер немецких либералов выступил за участие Путина в G7

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Лидер Свободной демократической партии Германии, которая по итогам выборов может войти в правящую коалицию, Кристиан Линднер выступил за более интенсивный диалог с Россией и призвал пригласить российского президента Владимира Путина к участию G7, заявив, что надо "говорить с ним, вместо того, чтобы говорить о нем".

В 2014 году формат "Большой восьмерки" сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. В РФ после этого заявили, что Москва не будет предпринимать никаких шагов по возвращению в G8.

"В отношении в России мне недостает последовательности и готовности к диалогу. В настоящий момент у нас продвигают проекты трубопровода (проект газопровода "Северный поток-2" — ред.), хотя одновременно сетуют на нарушение международного права", — заявил Линднер в интервью изданию Die Presse.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию через Балтийское море.

Комментируя ситуацию вокруг Крыма, который воссоединился с РФ по итогам прошедшего в 2014 году референдума, Линднер отметил, что "нарушение международного права не может быть" принято, но и ставить все в зависимость от Крыма тоже было бы неправильно.

"Таким образом я выступаю за то, чтобы сделать диалог более интенсивным и вновь пригласить (президента РФ Владимира) Путина за стол G7, говорить с ним, вместо того, чтобы говорить о нем", — заявил Линднер.

Ранее Линднер уже призывал расширить диалог с РФ в формате "Большой восьмерки" в условиях готовности Москвы к изменению политики.