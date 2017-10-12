В СФ не исключили выход из акта Россия-НАТО в ответ на действия США

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия может выйти из основополагающего акта Россия-НАТО, если США продолжат усиливать своё военное присутствие у российских границ в Польше и Прибалтике, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Минобороны России в четверг сообщило , что у границ РФ в Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США. По данным российского оборонного ведомства, в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом в Прибалтике осталась техника 3-й американской бригады.

"Если подобные действия и дальше будут продолжаться, то этот акт надо прерывать, тем самым привлекая внимание мирового сообщества к этим процессам", — сказал Клинцевич.

Он подчеркнул, что решение по этому вопросу принимают президент как верховный главнокомандующий, МИД и Минобороны.

"Но совершенно очевидно, что США своими действиями делают все, чтобы подтолкнуть Россию на выход из акта", — отметил сенатор.