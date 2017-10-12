Шойгу оценил развитие ситуации в Афганистане

ДУШАНБЕ, 12 окт – РИА Новости. Ситуация в Афганистане динамично меняется не в лучшую сторону, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в четверг в ходе встречи с главой военного ведомства Таджикистана генерал-лейтенантом Шерали Мирзо.

"Военное и военно-техническое сотрудничество России и Таджикистана развивается успешно. Мы проводим большое количество совместных учений, направленных на уменьшение рисков и повышение стабильности в этом регионе. Естественно, с оглядкой на все то, что происходит на границе Таджикистана. Я имею в виду в первую очередь Афганистан и те угрозы, которые идут оттуда в связи с довольно нестабильной ситуацией, которая динамично меняется. И меняется не в лучшую сторону", — сказал Шойгу.

Он отметил, что речь также идет и о помощи, поддержке в модернизации Вооруженных сил Таджикистана. "Здесь у нас идет реализация большой программы, идет неплохо. Думаю, что мы сегодня можем обсудить дальнейшие этапы реализации этой программы", — рассказал глава Минобороны РФ.

При этом Шойгу рассказал, что "есть вопросы, связанные с работой российской военной базы здесь". "Но это текущие дела. Думаю, что мы их обсудим и найдем приемлемые решения. Во всем остальном наше сотрудничество в военной и военно-технической сфере развивается достаточно успешно", — добавил он.

Он выразил уверенность, что все намеченные планы и цели будут выполнены. В том числе — подписан план сотрудничества между министерствами обороны России и Таджикистана на 2018 год.

В свою очередь министр обороны Таджикистана поблагодарил РФ и лично Шойгу за вклад в обеспечение безопасности в Центрально-азиатском регионе.