Антонов: сотрудничество России и США отвечает интересам всего мира

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия выступала и выступает за налаживание прагматичного сотрудничества с США, которое отвечает чаяниям международного сообщества, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее стало известно, что США сняли флаги РФ с закрытой по требованию американской стороны российской дипломатической собственности в Сан-Франциско и Вашингтоне.

"Для нас это событие сегодня печально, огорчительно. Дело в том, что мы выступали и выступаем за налаживание прагматичного, двустороннего сотрудничества с США. Мне приходилось неоднократно говорить, что мы твердо уверены, что такое взаимодействие двух великих держав отвечает чаяниям международного сообщества", — сказал он.

Антонов отметил, что и Россия, и США являются постоянными членами Совета безопасности и несут "особую ответственность за международный мир".