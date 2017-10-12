ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент США в среду подтвердил, что российский флаг со здания торгового представительства РФ в Вашингтоне был снят, но не объяснил причин этого шага.

"Флаг с бывшей российской собственности в Вашингтоне был снят. Он находится на безопасном хранении в здании", — сообщил РИА Новости представитель американского ведомства.

Он оставил без ответов вопросы о том, почему был произведен данный шаг и когда флаги будут возвращены на место.

Также представитель госдепартамента уточнил, что закрытое российское торговое представительство в Нью-Йорке находилось в офисе в коммерческом здании и потому не имело флага.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.