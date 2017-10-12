В Тулоне задержали двух человек в связи с расследованием в Марселе

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Власти французского города Тулон задержали двух человек в связи с расследованием нападения на марсельском вокзале, жертвами которого стали два человека, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники.
В воскресенье, 1 октября, мужчина с ножом напал на прохожих на вокзале в Марселе. Полиция ликвидировала злоумышленника, жертвами нападения стали две молодые женщины, получившие множество ударов ножом. По данным МВД Франции, напавший на прохожих на марсельском вокзале опознан, им был гражданин Туниса Ахмед Ханаши.
Во вторник Федеральный офис полиции Швейцарии сообщил об аресте в городе Кьяссо на юге кантона Тичино двух граждан Туниса по подозрению в причастности к атаке в Марселе. Позже стало известно, что один из задержанных – брат злоумышленника.