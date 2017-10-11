Microsoft проверяет, продавали ли ее продукты в обход санкций против России

ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Компания Microsoft уже несколько недель изучает возможную поставку своих продуктов компаниям, сотрудничество с которыми запрещено антироссийскими санкциями, подтвердили РИА Новости в Microsoft.

"Microsoft следует законодательным требованиям, и мы изучаем этот вопрос в последние недели", — сообщили в компании в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что госкомпании и организации в России приобретали программное обеспечение Microsoft в обход действующих санкций США.

В компании отметили, что в ней "действует хорошо отлаженный процесс обеспечения соответствия сделок законодательным требованиям по всему миру". Это, в том числе, приводит к "незамедлительной приостановке неподобающих продаж нашими партнерами" и применению "решительных мер, чтобы не дать запрещенным клиентам доступ к нашей продукции и услугам", говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Microsoft.