Microsoft проверяет, продавали ли ее продукты в обход санкций против России

ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Компания Microsoft уже несколько недель изучает возможную поставку своих продуктов компаниям, сотрудничество с которыми запрещено антироссийскими санкциями, подтвердили РИА Новости в Microsoft.
В компании отметили, что в ней "действует хорошо отлаженный процесс обеспечения соответствия сделок законодательным требованиям по всему миру". Это, в том числе, приводит к "незамедлительной приостановке неподобающих продаж нашими партнерами" и применению "решительных мер, чтобы не дать запрещенным клиентам доступ к нашей продукции и услугам", говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Microsoft.