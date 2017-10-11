Конгрессмены настаивают на соблюдении США сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Глава международного комитета палаты представителей Эд Ройс и другой высокопоставленный член комитета Элиот Энгел выступают за соблюдения США достигнутого соглашения по иранской ядерной программе, несмотря на его недостатки.

Ройс заявил, что несмотря на "недостатки сделки", США "должны ее выполнять".

Аналогичное мнение на слушаниях по Ирану высказал и Энгел. Он отметил, что призывает "строго соблюдать" соглашение, "в то время как мы ищем другие пути разрешения ряда неядерных вызовов, исходящих от Ирана".

"Так что сегодня, когда, как кажется, администрация настроена сделать первый шаг по выходу из СВПД (совместного всеобъемлющего плана действий), я должен сказать, что я рассматриваю этот курс как грубую ошибку", — отметил Энгел.

Как сообщили ранее в Белом доме, на этой неделе Трамп объявит "всеобъемлющую стратегию" по Ирану, а также скажет, сертифицируют ли США выполнение Тегераном договоренностей по ядерной программе. Если же США не сертифицируют выполнение договоренностей Тегераном, то начнется процесс рассмотрения конгрессом возврата санкций против их страны.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.