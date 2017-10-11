Конгрессмены настаивают на соблюдении США сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Глава международного комитета палаты представителей Эд Ройс и другой высокопоставленный член комитета Элиот Энгел выступают за соблюдения США достигнутого соглашения по иранской ядерной программе, несмотря на его недостатки.
Ройс заявил, что несмотря на "недостатки сделки", США "должны ее выполнять".
Аналогичное мнение на слушаниях по Ирану высказал и Энгел. Он отметил, что призывает "строго соблюдать" соглашение, "в то время как мы ищем другие пути разрешения ряда неядерных вызовов, исходящих от Ирана".
Как сообщили ранее в Белом доме, на этой неделе Трамп объявит "всеобъемлющую стратегию" по Ирану, а также скажет, сертифицируют ли США выполнение Тегераном договоренностей по ядерной программе. Если же США не сертифицируют выполнение договоренностей Тегераном, то начнется процесс рассмотрения конгрессом возврата санкций против их страны.